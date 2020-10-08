Общество

В Псковской области вернули в сельхозоборот 1300 гектаров земли

После исполнения предостережения Россельхознадзора 1300 га земель в Псковской области засеют рапсом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В июле было проведено административное обследование участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 1300 га, расположенных в Пыталовском районе. В итоге специалисты установили, что земля не используется для выращивания сельхозпродукции и зарастает древесно-кустарниковой растительностью.

Управление Россельхознадзора направило юридическому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства. «Предостережение носит профилактический характер и предлагает правообладателю земельных участков, на которых были выявлены признаки нарушения законодательства Российской Федерации, самостоятельно принять меры по их устранению до проведения плановой или внеплановой проверки», - уточнили в ведомстве.

Собственник участков провел мелиоративные мероприятия, аэромеханическую обработку почвы, вспашку, устранил древесно-кустарниковую и сорную растительность.

В сентябре юридическое лицо направило в управление Россельхознадзора уведомление об исполнении предостережения. В результате проведенной работы земельные участки были подготовлены под посев ярового рапса и введены в сельскохозяйственный оборот.