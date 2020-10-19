Общество

Благоустроенную территорию у Мирожки в Пскове официально откроют в ноябре

Благоустройство территории у реки Мирожки в Пскове выходит на финишную прямую. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом доложил подрядчик в ходе рабочего выезда на объект главы администрации города Александра Братчикова. Вместе с ним качество работ проконтролировали его заместитель Павел Волков и начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации Пскова Кристина Кобызь. Также присутствовал искусствовед-архитектор, руководитель представительства «Российской ассоциации реставраторов» по Псковской области Игорь Лагунин.

«Что-то долго вы на финишную прямую выходите», - заметил Александр Братчиков, обращаясь к подрядчику. Однако тот заверил, что основные инфраструктурные работы будут завершены к середине ноября.

Напомним, парк у Мирожки благоустраивается в рамках проекта «Улучшение биологического разнообразия и увеличение осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии» программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов.

Проект рассчитан на три года (апрель 2019 - апрель 2022 годы). Его общий бюджет составляет 619,7 тыс. евро, в том числе бюджет управления строительства и капитального ремонта администрации Пскова - 242,2 тыс. евро и бюджет МБУ ДО «Эколого-биологический центр» - 36,8 тыс. евро.

Одним из запланированных мероприятий по проекту является создание двух привлекательных, биологически разнообразных, экологически устойчивых городских территорий в Пскове (территория вокруг реки Мирожки) и Выру (берег у ручья Корели).

Муниципальный контракт на благоустройство территории вокруг Мирожки заключен 21 октября 2019 года. На сегодняшний день подрядчик произвел установку дренажных систем открытого и закрытого типа, реконструировал мост через Мирожку, установил водоочистную систему, благоустроил остров, изготовил второй мостик, высадил часть деревьев, заасфальтировал большинство пешеходных дорожек.

К 1 ноября Александр Братчиков планирует совершить очередной выезд, чтобы проверить готовность объекта, после чего будет назначена дата официального открытия.

К этому времени будет высажена вторая партия зеленых насаждений: шаровидные ивы, роза ругоза и можжевельник. На острове посадят дуб.