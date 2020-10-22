Общество

В Псковской области общепиту запретили обслуживать посетителей ночью

В указ губернатора Псковской области о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции внесены изменения. Ограничительные мероприятия на территории Псковской области продлены по 30 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Дополнительно с 26 октября разрешенные массовые мероприятия должны проводиться исключительно в период с 6.00 до 23.00.

Кроме того, предприятия общественного питания, начиная с 26 октября, не должны оказывать услуги, а также допускать нахождение у себя посетителей в ночной период (с 23.00 до 6.00). Исключение составляет работа по доставке заказов на дом, в организации, номера гостиниц, отелей, хостелов, туристических баз и домов отдыха. Кроме того, в ночной период разрешена деятельность пунктов общественного питания на вокзалах, автостанциях, территориях аэропорта и автозаправочных станциях.

Еще одна корректировка указа связана с запретом курения кальянов. С 30 октября вступают в силу требования Федерального закона № 15-ФЗ о запрете использования кальянов в помещениях предприятий общественного питания, а также в иных местах, где уже действует запрет на курение табака. Указом губернатора использование кальянов на период карантина запрещено и в других общественных местах, не указанных в федеральном законе.

Текст указа губернатора опубликован на портале нормативных правовых актов Псковской области.