Общество

Наталья Федорова: Ветераны полиции - люди высокой нравственной закалки

Глава Псковского района Наталья Федорова поздравила сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

«Благодаря самоотверженному труду, верности долгу и чести, готовности к работе в самых сложных условиях, вы решаете одну из важнейших государственных задач – укрепление законности и правопорядка на территории Псковского района. Особые слова благодарности и признательности мы также выражаем ветеранам органов внутренних дел – людям высокой нравственной закалки, беззаветно служившим Отечеству. Они и сегодня вносят весомый вклад в воспитание и развитие нового поколения сотрудников правоохранительных органов, передают им накопленный опыт, и всегда душой и сердцем остаются в строю», - говорится в поздравлении главы района.

Наталья Федорова пожелала всем причастным к празднику благополучия и дальнейших успехов в службе. «Пусть терпение и поддержка родных помогают вам выстоять в любой ситуации, сохранить силы, веру и доброту. Крепкого здоровья, тепла в доме, любви и оптимизма, счастья вам и вашим близким», - поздравила она.