Общество

Финалистки конкурса «Мисс Псков» погрузились в мир фэшн-индустрии

Финалистки конкурса красоты «Мисс Псков - 2020» национального конкурса красоты «Мисс Россия» стали моделями для магазина Fashion Hause. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

Площадкой для фотосъемки стал магазин Fashion Hause в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис».

«Участницам фотосессии предстояло погрузиться в мир фэшн-индустрии и сделать фото для обложки журнала. Именно такую задачу ставили организаторы фотопроекта перед девушками. Ну, а то, как они справились с задачей - судить вам!» - отметили организаторы.

К фотосъемке полуфиналисток готовила команда стилистов и визажистов под руководством Марины Тращенковой. Визажисты проекта:

Евгения Калью, Ольга Журавлева, Анастасия Ламкова и Анастасия Белякова. Мастера по прическам проекта:

Юлия Яковлева, Екатерина Дружинина и Анастасия Лямина. Официальное фото: Ирина Большакова.