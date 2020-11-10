Финалистки конкурса «Мисс Псков» погрузились в мир фэшн-индустрии

Финалистки конкурса красоты «Мисс Псков - 2020» национального конкурса красоты «Мисс Россия» стали моделями для магазина Fashion Hause. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.
Площадкой для фотосъемки стал магазин Fashion Hause в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис».
«Участницам фотосессии предстояло погрузиться в мир фэшн-индустрии и сделать фото для обложки журнала. Именно такую задачу ставили организаторы фотопроекта перед девушками. Ну, а то, как они справились с задачей - судить вам!» - отметили организаторы.
К фотосъемке полуфиналисток готовила команда стилистов и визажистов под руководством Марины Тращенковой. Визажисты проекта:
Евгения Калью, Ольга Журавлева, Анастасия Ламкова и Анастасия Белякова. Мастера по прическам проекта:
Юлия Яковлева, Екатерина Дружинина и Анастасия Лямина. Официальное фото: Ирина Большакова.