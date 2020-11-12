Общество

На станции скорой помощи в Порхове выявлен очаг коронавируса

На станции скорой помощи в городе Порхове выявлен очаг коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

«Проведен полный комплекс мер для локализации вспышки заболевания на станции скорой помощи в Порхове: сейчас в учреждении признан очаг, но число заболевших ограничилось десятью. Будем и дальше делать все необходимое для наращивания темпов тестирования, выявления рисков и их оперативной ликвидации», - написал губернатор.

Кроме того, в Середкинской средней школе введены внеплановые каникулы. «Мы продолжаем взвешенную работу по устранению любых, даже потенциальных рисков. Так, решением оперштаба был согласован переход на внеплановые каникулы Середкинской среднеобразовательной школы, где заболела половина преподавателей. Диагноз ковид никому из сотрудников не поставлен. У всех ОРВИ», - уточнил глава региона.

По его словам, на две недели школа отправлена на внеплановые каникулы – впоследствии пропущенные дни будут компенсированы за счет части зимних и весенних каникул.