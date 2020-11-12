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Общество

Пожилую пациентку с 90-процентным поражением легких спасли в Пскове

12.11.2020 07:25|ПсковКомментариев: 0

Пожилую пациентку с 90-процентным поражением легких спасли в Псковской областной инфекционной больнице. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила заведующая отделением реанимации инфекционной больницы Варвара Оконечникова.

Фото: Instagram-аккаунт Варвары Оконечниковой

«При поступлении: сознание - кома 1, сатурация - 24-26%% (таких критических цифр не встречала). По компьютерной томографии органов грудной клетки: поражение легких до 90%. Опять ночь и опять переломная. На утро: ясное сознание, полностью доступна контакту, все команды выполняет. Рассказывала, что видела коридор черно-белый, и песни кто-то пел. На самом деле, при поступлении наша команда на волнительных повышенных тонах все быстро и слаженно делала для спасения жизни пациентки. Я обещала ей, что она увидит внуков», - рассказала Варвара Оконечникова.

Пациентка в реанимации больше не нуждается. «Спасибо команде ОРиИТ за ещё одну спасенную жизнь. Мы работаем ради вас, берегите себя и оставайтесь дома», - добавила врач.

Теги: #псков #инфекционная больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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