Общество

Безнадежного пациента спасли в Псковской инфекционной больнице

Сегодня, 10 ноября, из Псковской областной инфекционной больницы выписали пациента, у которого было поражено 85% легких и был отягощенный анамнез со стороны дыхательной системы. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

«Почти месяц, с 12 октября по 8 ноября, врачи боролись за его жизнь. И вот – победа!» - говорится в сообщении.

«Никогда не забуду ту бессонную ночь, когда я стояла до 5 утра и ждала ответа организма на проводимое нами лечение. Эту переломную ночь помнит весь персонал ОРиИТ, переживали все вместе. И мы это сделали. Обошлись без аппарата ИВЛ. Сам пациент пришел в себя через сутки, начал шутить и улыбаться нам. В этот момент выдохнули все и напряжение спало. Часть лечения зависит и от самого пациента, старательно выполнять все рекомендации и он это делал. Этот нелегкий путь мы прошли вместе», - пишет в своем Instagram заведующая отделением реанимации Псковской областной инфекционной больницы Варвара Оконечникова.