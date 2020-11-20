Общество

Опыт Псковщины в увековечивании памяти о жертвах нацизма высоко оценен в Москве

Опыт работы Псковской области в сохранении и увековечивании памяти о жертвах нацизма, в том числе среди мирного населения получил высокую оценку в рамках Международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга» в Москве. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

С презентацией на одной из площадок выступил руководитель регионального отделения Российского исторического общества, директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин. В центре внимания были интернет-проекты, выставки, документальные фильмы и тематические ролики. Один из пилотных роликов был показан участникам площадки. В нем о гибели около 500 пациентов больницы для душевнобольных в Черняковицах, это в 13 км от Пскова. Нацисты морили пациентов голодом, делали смертельные инъекции.

Ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева подчеркнула, что Псковская область является передовой по многим направлениям. Руководитель пресс-службы ООД «Поисковое движение России» Игнат Кушнарев уточнил, что именно Псковская область является на данный момент Лидером по количеству публикаций в СМИ и социальных сетях в рамках проекта «Без срока давности», и во многом это благодаря работе архивистов.

Напомним, что Форум «Уроки Нюрнберга», приуроченный к 75-летию начала Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками, проходит в Москве в Музее Победы. Форум посвящен сохранению исторической памяти о роли Нюрнбергского процесса в установлении современного миропорядка.