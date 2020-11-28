Общество

Тала Нещадимова рассказала, каким будет декабрь в Псковской области

Декабрь в Псковской области начнется с температур выше климатической нормы. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Тенденция на понижение температуры идет постепенно. Ожидаются минусовые температуры в ближайшие ночи, в среднем температура будет в пределах -1 -6 ºС. Слабо отрицательные температуры могут быть и днем. Всплеск тепла также возможен, но к 10-12 числам декабря температура начнет опускаться», - рассказала Тала Нещадимова.

По ее словам, сейчас наблюдается западно-восточный перенос, при котором не формируются потоки холодного воздуха.

«Потоки холодного воздуха не формируются, холодные поля перекрываются теплым воздухом с Атлантики. Атмосферные процессы пока не перешли на зимние. Однако погода не будет аномально теплой», - заверила Тала Нещадимова.

Однако при этом, подчеркнула специалист, резкого похолодания также не ожидается. Не прогнозируется пока и установления устойчивого снежного покрова.