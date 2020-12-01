Общество

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу отмечается сегодня

4 декабря отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу, сообщает calend.ru.

Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу, или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка, которые обязательно будут доставлены по назначению.

Каждый год, согласно статистике, только российский Дед Мороз получает более 400 тысяч писем и около полумиллиона посланий на электронную почту от ребятишек со всей России и стран СНГ. Кстати, в резиденции Деда Мороза, которая расположена в Великом Устюге, есть даже отдельное здание для хранения пришедших сюда детских писем. Письма Деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые, ведь никогда не поздно поверить в сказку… Свои послания некоторые начинают писать, не дождавшись сегодняшней даты, первые письма в Великий Устюг приходят уже в ноябре.

Вне зависимости от того, кто и когда написал письмо, Дед Мороз ко всем посланиям относится очень внимательно. Сказочная Почта (это помощники зимнего волшебника) отвечает на все письма, главное, чтобы был указан точный обратный адрес. По их же наблюдениям каждый год желания и просьбы ребят о подарках становятся все более невыполнимыми. По сравнению с прошлым веком, когда дети просили куклу, велосипед, джинсы или зверушку, сегодня их запросы заметно выросли. Многие мечтают получить компьютер, айфон, мопед, роликовые коньки, самолет… Некоторые в письме даже указывают адрес магазина. Бывают и необычные просьбы – так, просят высокооплачиваемую работу для родителей, хорошего жениха сестре, найти папу или маму.