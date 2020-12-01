Общество

В Пскове дефицита гробов из-за коронавируса не наблюдается

В ряде российских регионов возник дефицит гробов из-за чрезмерной загрузки поставщиков в связи с пандемией коронавируса, пишут федеральные и региональные СМИ. В частности, как сообщает URA.RU, ритуальные компании Екатеринбурга и Свердловской области завязли в заказах, сдвинулась выдача тел из моргов, в связи с чем переносятся похороны. Дефицит наблюдается на дорогие гробы премиум-сегмента.

Между тем, в Пскове дефицита гробов не наблюдается. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в нескольких ритуальных компаниях. Услуги предоставляются в штатном режиме. Гробы можно выбрать из любого ценового сегмента. «Тренд года» - гроб со стеклянной крышкой - не пользуется популярностью из-за своей высокой цены. Из соображений рациональности многие граждане покупают обычные деревянные гробы, которые обшиты тканью.

Ряд компаний Пскова, оказывающих ритуальные услуги, имеют собственное производство гробов и памятников, что вполне удовлетворяет спрос на рынке.

В среднем стоимость ритуальных услуг в Пскове составляет от 15 до 25 тысяч рублей. При необходимости заказчик может оказать дополнительные услуги.