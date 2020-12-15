Общество

Пять новых мастерских открылись в Псковском агротехническом колледже

Торжественное открытие пяти брендированных мастерских по направлению «Сельское хозяйство» состоялось сегодня, 15 декабря, в Псковском агротехническом колледже. Три будут работать в Пскове и две в Идрицком филиале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Обновление материально-технической базы учреждения стало возможным благодаря участию в программе повышения конкурентоспособности профессионального образования нацпроекта «Образование» согласно требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

От администрации области руководство, педагогический состав и студентов колледжа с открытием мастерских поздравили представители регионального комитета по образованию и подчеркнули, что в образовательном учреждении проделали большую работу - провели ремонт, закупили новую технику и новое учебное оборудование.

Директор Псковского агротехнического колледжа Сергей Янкин отметил, что данный проект состоялся благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова. «Впервые в истории нашему учреждению была оказана такая поддержка - свыше 50 млн было затрачено на приобретение оборудование. Глава региона также оказал содействие в решении вопроса с ремонтом помещений», - сказал он.

Руководитель колледжа напомнил, что учреждение является ресурсным центром подготовки кадров для агропромышленного комплекса и одним из лучших образовательных учреждений Псковской области, региональным координационным центром «WorldSkills», а также организатором областных чемпионатов и площадкой подготовки участников на национальный чемпионат. Кроме того, колледж - региональный оператор по обучению людей, попавших в сложную жизненную ситуацию в связи с распространением COVID-19, отметили в пресс-службе.

«Много задач стоит перед нашим учреждением, но наш талантливый коллектив справится с вызовами. А современное оборудование позволит готовить студентов на самом высоком уровне. У нас обучаются более 1,7 тыс. студентов - это наше будущее. Мы должны создать все условия, чтобы они стали профессионалами», - подчеркнул Сергей Янкин и выразил благодарность в реализации проекта всем партнерам.