Общество

Правительство расширило поддержку переезжающих работать в села медиков

С 1 января 2021 года еще больше категорий медицинских работников смогут получать компенсации при переезде в сельскую местность или малые города России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства страны, необходимые для этого изменения в государственную программу «Развитие здравоохранения» внес премьер-министр Михаил Мишустин.

Медики, переехавшие работать в поселки или города с населением до 50 тысяч человек, получают единовременные выплаты: врачи – 1 млн рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей. Если населенные пункты находятся на удаленных и труднодоступных территориях, то компенсации увеличиваются до 1,5 млн рублей и 750 тысяч рублей соответственно. А для тех, кто выберет Дальний Восток, Крайний Север или Арктическую зону, выплаты составят 2 млн рублей и 1 млн рублей соответственно.

По новым правилам на господдержку также смогут рассчитывать акушерки и медсестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Размер выплат для них будет таким же, как и для фельдшеров. То есть 1 млн рублей – Дальний Восток, Крайний Север и Арктика, 750 тысяч рублей – удаленные и труднодоступные территории, 500 тысяч рублей – все остальные.

«Как и прежде, для получения компенсации медработники должны заключить договор с лечебным учреждением, обязуясь отработать там не менее 5 лет», - отметили в пресс-службе.

В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве Михаил Мишустин подчеркнул, что в сельской местности и удаленных районах особенно остро ощущается нехватка медицинских кадров, поэтому работа по привлечению туда специалистов будет продолжена.