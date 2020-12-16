Общество

Заболевшие коронавирусом псковский поэт и его супруга 10 дней не могут дождаться врача

Псковский поэт Валерий Мухин и его супруга, заболевшие коронавирусом, 10 дней не могут дождаться врача. Об этом сообщил в Фейсбуке председатель правления Псковского отделения Союза писателей России Игорь Смолькин, обращаясь с призывом о помощи.

«Беда пришла в семью известного псковского поэта Валерия Михайловича Мухина. Он и его супруга заболели ковидом. С 8 декабря пытаются вызвать на дом врача, но врач не приходит. Звонили, обращались в разные инстанции – безрезультатно! Неужели за 10 дней не нашлось возможности у псковских медиков осмотреть пожилого заслуженного человека, оказать необходимую помощь? Ведь он своим поэтическим даром немало послужил родному городу да и региону в целом», - подчеркнул Игорь Смолькин.

«Если кто-то может помочь, прошу связаться либо со мной, либо с самим Мухиным, у него есть страница в Фейсбуке. Если не мы, то кто?» - добавил он.

Валерий Михайлович Мухин родился 8 июня 1942 года. В Пскове живет с 1957 года. В 1995 году, после выхода его третьей персональной поэтической книги «Песни на ветру», он был принят в Союз писателей России. Является автором четырнадцати поэтических сборников, многих публикаций в центральных литературно-художественных журналах, таких как «Наш современник», «Север», «Встречи», «Московский парнас», «День поэзии», «Земное время», «Доброе небо».

За книгу «Солнце над Псковом» он получил почетное свидетельство с занесением в 2003 году в книгу «Золотая летопись славных дел», с вручением медали «Святая Ольга». За книгу «Русская песня» фонд памяти имени Игоря Григорьева вручил ему медаль «Поэт и воин Игорь Григорьев», (2015). Книга «Русская песня» получила областную премию по литературе за 2016 год. Имеет много других наград.