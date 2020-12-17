Общество

В Псковской области усилена работа по недопущению пожаров в жилом секторе

С 7 по 16 декабря на территории Псковской области зарегистрировано увеличение пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,73%. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на пожарах погибло 9 человек. Основными причинами пожаров, повлекших гибель людей явились: неосторожное обращение с огнем; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования; нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

В связи с участившимися случаями пожаров и гибели людей на них ГУ МЧС России по Псковской области в целях стабилизации складывающейся обстановки на территории субъекта с 18 декабря проводит комплекс профилактических мероприятий в жилом секторе населенных пунктов.

В ходе проведения профилактических мероприятий государственные инспектора по пожарному надзору:

проводят рейды, инструктажи под роспись и профилактические беседы, направленные на разъяснение мер пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, отопительных приборов, эксплуатации газового оборудования, безопасного использования электрооборудования, обращении с огнем и иными источниками повышенной пожарной опасности;

доводят до населения примеры пожаров с указанием на причины и условия, способствующие их последствиям;

проводят профилактическую работу в местах проживания многодетных семей, неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан, а также лиц ведущих асоциальный образ жизни;

распространяют листовки и памятки с учетом тематики проводимых профилактических операций и мероприятий, направленных на недопущение пожаров и гибели людей на них.

Главное управление МЧС России по Псковской области настоятельно рекомендует гражданам соблюдать требования пожарной безопасности.