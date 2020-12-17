В Псковской области усилена работа по недопущению пожаров в жилом секторе

С 7 по 16 декабря на территории Псковской области зарегистрировано увеличение пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,73%. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на пожарах погибло 9 человек. Основными причинами пожаров, повлекших гибель людей явились: неосторожное обращение с огнем; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования; нарушение правил устройства и эксплуатации печи.
В связи с участившимися случаями пожаров и гибели людей на них ГУ МЧС России по Псковской области в целях стабилизации складывающейся обстановки на территории субъекта с 18 декабря проводит комплекс профилактических мероприятий в жилом секторе населенных пунктов.
В ходе проведения профилактических мероприятий государственные инспектора по пожарному надзору:
Главное управление МЧС России по Псковской области настоятельно рекомендует гражданам соблюдать требования пожарной безопасности.