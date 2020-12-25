Общество

Более 50 региональных госуслуг оцифруют в Псковской области в 2021 году

Более 50 региональных государственных услуг планируют оцифровать в Псковской области в 2021 году. Об этом рассказал председатель регионального управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев 25 декабря в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Среди планируемых услуг: пособие по малоимущим, подача заявления на установку рекламной конструкции, зачисление в школу, оплата проезда к месту лечения в санаторий или курорт для детей-сирот, перевод из жилого помещение в нежилое, подготовка к вводу в эксплуатацию объекта, охотничьи билеты.

Денис Матвеев рассказал, что органы власти предоставили список самых востребованных услуг и ранжировали их. Первыми оцифруют самые востребованные услуги. В список входят и услуги, включенные в перечень социально значимых. Спикер уточнил, что некоторые из них предоставляются всего 50-60 раз в год.

До 2018 года в Псковской области была всего одна региональная цифровая услуга - запись в детские сады. В 2019 году предоставлялось 9 услуг, в 2020 году запускается 6,5 услуг (одна включает две возможности).

Сложности ввода связаны с недостаточным покрытием сети Интернет. При поддержке губернатора Михаила Ведерникова апробирован способ поддержки установки вышек сотовой связи (в формате 50 на 50) в сельской местности. Тестовая эксплуатация прошла в Красногородском, Пушкиногорском и Дновском районах.