Общество

Кривая статистики COVID-19 в Псковской области вышла на плато — Михаил Ведерников

Динамичный ежесуточный рост заболеваемости коронавирусом в Псковской области остановился, и кривая статистики вышла на плато. Об этом сообщил в своем видеообращении губернатор Михаил Ведерников.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

По его словам, растущие объемы тестирования на коронавирус, ускоренная обработка результатов и новая медицинская техника позволяют добиваться куда более масштабных и оперативных исследований. «Более 200 тысяч тестов проведено с начала года, из них порядка 100 тысяч — с начала октября. В том числе из-за этого ежесуточно добавляется порядка 400 новых случаев, - сказал глава региона. - При этом мы видим, динамичный ежесуточный рост остановился, и кривая статистики вышла на плато».

По мнению Михаила Ведерникова, это является результатом предыдущих противовирусных мер – введения досрочных зимних каникул, ограничения работы предприятий общественного питания.

«В новогодние праздники особенно много рисков, и нам удалось вовремя снять существующую дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, но цифры, безусловно, остаются высокими. Еще весной регион не мог представить, что справится с таким количеством заболевших, но в течение года была проведена большая работа, внедрены актуальные методики лечения, закуплена новая медицинская техника, настроена широкая амбулаторная сеть, да и в целом врачи получили бесценный опыт. С текущими темпами заболеваемости мы в целом справляемся. Не все проходит идеально, но мы выжали из доступных ресурсов максимум», - заключил Михаил Ведерников.

Губернатор выразил уверенность, что псковский регион справится с новым пиком и готов к любому развитию событий. «Ровно год назад, как раз перед новогодними праздниками, завершился косметический ремонт инфекционного отделения Псковской городской больницы. Тогда у нас было 80 кроватей в здании, откуда не могли вытравить тараканов. Сейчас у нас есть три корпуса инфекционной больницы, единая диспетчерская служба скорой помощи с новыми автомобилями и широкая сетка волонтеров, задействованных на всех уровнях здравоохранения», - сказал Михаил Ведерников.

Также он напомнил, что для подстраховки на новогодних праздниках Псковская межрайонная больница будет перепрофилирована и готова к приему пациентов с коронавирусом. Это даст дополнительно 110 коек.