Общество

В Псковской области найдены палеоартефакты, которым 400 миллионов лет

Горный музей Петербурга пополнил свою коллекцию редких экспонатов за счет палеонтологических артефактов, обнаруженных в Псковской области. Их возраст - 400 миллионов лет, сообщает «Форпост Северо-Запад».



Фото здесь и далее: Горный музей Петербурга

Образцы древних пород были обнаружены во время экспедиции по Главному девонскому полю. Так называется обширная область, которая захватывает территории Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, Прибалтики и Белоруссии.

Исследовательской группе Горного музея удалось отыскать окаменелости, рассказывающие об истории развития древнего моря, когда-то покрывавшего изучаемую территорию и ее окрестностей, а также о населявших ее организмах.

Один из найденных образцов демонстрирует поверхность исторического дна с приросшими к нему морскими лилиями. Эти хищные морские животные обладали длинным «стеблем» и так называемыми «руками», создающими ток воды и вылавливающими из нее мелкий планктон и микроорганизмы. Другой образец показывает илистое дно некогда существовавшего моря с норой, прорытой древним беспозвоночным. Окаменелый фрагмент целого пласта, покрытого трещинами усыхания, сформировался в результате перманентного заполнения морем исследуемых территорий и последующего его исчезновения.

Несмотря на то, что история изучения Главного девонского поля началась еще в XIX веке, исследование отложений этих территорий не теряет своей актуальности спустя столетия.

«Огромная по площади территория, продолжительная и крайне сложная история развития древнего морского бассейна, предполагают огромное количество «белых пятен» в истории появлении жизни на Земле и формировании облика равнин Северо-Запада», - пояснил старший научный сотрудник Горного музея Дарья Безгодова.

По завершении лабораторных исследований обнаруженных образцов специалисты музея намерены воссоздать условия среды обитания организмов, следы которых обнаружены в новых разрезах, а также дать заключение об особенностях климата, в котором формировались породы древнего бассейна.