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Общество

Псковичам напомнили, как согреваться безопасно

09.01.2021 21:09|ПсковКомментариев: 0

Рекомендации по безопасному обогреву в холода напомнии в ГУ МЧС России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, с приходом на территорию Псковской области низкой температуры воздуха значительно увеличивается риск возникновения пожаров, связанных с печным отоплением, перегрузкой электрических сетей, а также неосторожным обращением с огнем.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации при эксплуатации печного и электрооборудования запрещено:

  • оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
  • располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
  • применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
  • топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
  • производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
  • использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
  • перекаливать печи (во избежание возникновения пожара рекомендуется производить топку печи два раза в день продолжительностью не более 3 часов);
  • пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
  • применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
  • оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
  • использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов.

Исход любого пожара во многом зависит от того, как своевременно была вызвана пожарная охрана и приняты безотлагательные меры к эвакуации людей из горящего здания. Человек, заметивший пожар или загорание, должен незамедлительно вызвать пожарную охрану по телефонам 01, 101 и 112, сообщили в МЧС.

Теги: #МЧС #пожарная безопасность #зима
Источник: Псковская Лента Новостей
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