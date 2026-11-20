Пятый съезд Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» состоится 20 ноября в спортивно-развлекательном парке «Простория», сообщили Псковской Ленте Новостей в ТПП региона.

Фото: официальный сайт ТПП Псковской области

В повестке дня съезда: отчет президента ТПП Псковской области о деятельности палаты за последние пять лет, отчет ревизионной комиссии, выборы президента, совета и ревизионной комиссии ТПП, вручение членских билетов новым членам палаты.

Пятый съезд начнет работу в 14:00. Начало регистрации в 13:00.

Отметим, что ТПП Псковской области зарегистрирована в августе 1994 года. В настоящее время палата объединяет 275компаний, предприятий, учреждений и индивидуальных предпринимателей. С 1 декабря 2021 года по 09 ноября 2026 года членская база увеличилась на 114 организации/ИП, что составляет 41% от общего количества компаний – членов региональной палаты.

ТПП Псковской области входит в число 53 территориальных палат, уполномоченных на реализацию постановления правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции». Союз «Торгово-промышленная палата Псковской области» является единственной в Псковской области организацией, которая аккредитована Министерством экономического развития и работает в области классификации гостиниц с 2014 года. Бессменным президентом с момента создания ТПП Псковской области является Владимир Зубов.