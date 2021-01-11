Общество

Псковичей приглашают на городские катки

Три городских катка готовы к приему псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на туристическом портале Псковской области.

11 января в Пскове открылся каток «На Запсковье».

Адрес: город Псков, улица Труда, 40 (перекресток улицы О. Кошевого и проспекта Энтузиастов).

Телефон: 8-921-214-3265.

12 января в 16:00 начнет свою работу каток «Айсберг» в Корытово, по адресу: город Псков, улица Яна Райниса, 55 (Корытово)

Телефон: 8-921-703-8155.

Режим работы:

Вторник - Пятница с 16:00 до 22:00

Суббота - Воскресенье с 11:00 до 22:00

В понедельник каток не работает.

Также можно покататься на свежем воздухе, но без ветра и осадков в крытом катке «Раздолье». Он подходит для того чтобы научить детей кататься или провести романтический вечер в компании близкого человека.

Адрес: город Псков, Ленинградское шоссе, 5-А.

Телефон: 8 (8112) 292-747

Режим работы: с 12:00 до 22:00.