Общество

Елена Полонская: Журналист - это и информатор, и защитник, и советчик

Глава Пскова Елена Полонская поздравила журналистов с Днем российской печати, который отмечается сегодня, 13 января. Поздравление опубликовано на официальном сайте города.

«13 января по праву считается точкой отсчета, началом отечественной журналистики, чьи богатые традиции были заложены печатными изданиями. Ведь именно в этот день, только в 1703 году, вышла первая российская газета – "Ведомости". Сегодня День российской печати отмечают все, кто занимается подготовкой, производством и распространением информации», - говорится в поздравлении.

«Современный мир - огромное информационное пространство. Пресса, телевизионные и радиопередачи, интернет-издания ежедневно знакомят нас с последними новостями, позволяют держать руку на пульсе событий, - отметила Елена Полонская. - Журналист - это и информатор, и защитник, и советчик. Представители вашей профессии занимают активную социальную позицию, являются проводниками прогрессивных идей. Благодаря вам каждый житель нашего города имеет возможность оперативно получать достоверную и проверенную информацию».

Глава города поблагодарила псковских журналистов за плодотворное сотрудничество, объективное освещение событий и социально значимых проектов, а также пожелала крепкого здоровья, счастья, благополучия, высоких рейтингов, запоминающихся журналистских материалов и неиссякаемой творческой фантазии. «Оставайтесь всегда востребованными и интересными для своих читателей», - пожелала Елена Полонская.