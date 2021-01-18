Общество

От коронавируса в Псковской области скончались еще два человека

Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области. Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день общее число летальных исходов от COVID-19 в регионе составляет 114.

Ранее сообщалось, что в Псковской области признаны неактивными и сняты с контроля Роспотребнадзора три очага коронавируса. Речь идет о Порховском маслосырзаводе, санатории «Хилово», Дновском психоневрологическом интернате. Активными остаются очаги коронавируса в Святогорском мужском монастыре, Спасо-Елеазаровском женском монастыре и Павском доме-интернате для престарелых и инвалидов.