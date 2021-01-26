Общество

Жительнице Псковской области удалось через суд выселить из квартиры бывшего мужа

Жительнице Себежского района удалось через суд выселить из квартиры бывшего мужа, который уехал на заработки и больше не возвращался. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Себежский районный суд рассмотрел гражданское дело по соответствующему иску 18 января. В обоснование истец сослалась на то, что ей на праве пользования принадлежит трехкомнатная квартира, в которой она проживает с детьми. Квартира не приватизирована, предоставлена их семье в 2007 году и на данный момент не учтена в реестре муниципального имущества.

Ранее многоквартирный дом, в котором находится квартира, принадлежал Идрицкому маслосырзаводу. Организация прекратила свое существование, и документы на дом утрачены. Органам местного самоуправления дом на учет не передавался, в связи с чем право собственности на жилое помещение никому не принадлежит. Фактически ее семья пользовалась указанным жилым помещением на условиях социального найма, однако договоров с ними не составлялось.

С 2007 года в квартире был прописан и проживал на правах члена семьи муж истицы, брак с которым был зарегистрирован в 2001 году. В 2006 году ее муж уехал на заработки, и фактически с этого времени с ними не проживал. В 2015 году они официально развелись. В добровольном порядке выписаться из квартиры бывший супруг не пожелал, при этом на данный момент о месте его жительства и месте пребывания ей ничего не известно.

Суд принял во внимание то, что мужчина длительный период времени не проживает в спорной квартире, расходы по оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг не несет, личных вещей в квартире не имеет, препятствий в пользовании жильем ему не чинилось, следовательно, изложенное позволяет прийти к выводу о том, что он добровольно выехал из жилого помещения, отказавшись в одностороннем порядке от прав и обязанностей по договору социального найма, говорится в сообщении.

При таких обстоятельствах, суд посчитал, что оснований для сохранения за ответчиком права пользования спорным жилым помещением нет, так как он добровольно отказался от пользования жилым помещением.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.