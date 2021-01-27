Общество

«Достаточно отговорок»: псковский губернатор о задержке в строительстве соцгородка

Текущие вопросы строительства социального городка в Пскове рассмотрены в среду, 27 января, на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в обсуждении приняли участие представители профильных региональных комитетов и управлений, а также руководство подрядных организаций, задействованных на объекте.

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов сообщил, что в настоящее время возведение социального городка значительно замедлилось, специалистов на объекте недостаточно. «Это в дальнейшем может негативно сказаться на своевременности сдачи объекта в срок, который предусмотрен контрактом», - отметил Сергей Грахов. Задержку в строительстве социального учреждения он объяснил необходимостью доработки первоначального проекта. Скорректированный документ сейчас проходит заключительную стадию госэкспертизы и вскоре будет передан подрядчику. Соответственно работы по всем возможным направлениям будут продолжены, заверил председатель профильного комитета.

«Как только обновленный проект будет согласован и нам будут понятны все измененные технические решения для проведения тех или иных видов работ, мы увеличим число рабочих до 70 человек и покажем достойные темпы строительства», - заверил губернатора представитель подрядной организации Дмитрий Назаров.

Глава региона поручил руководителю регионального строительного комитета постоянно контролировать темпы строительства «социального городка» подрядной организацией, в том числе и после ее выхода на максимальную производственную мощность. «Достаточно отговорок. Хочу увидеть динамику работ на объекте», - подчеркнул губернатор.

Напомним, строительство специализированного комплекса социальный городок в Пскове ведется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» по направлению «Демография». Это новая альтернативная модель учреждений социального обслуживания с повышенной комфортностью и развитой системой социальных услуг.