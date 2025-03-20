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Общество

Зоны комфорта

24.03.2025 14:26|ПсковКомментариев: 0

Совсем скоро в Великих Луках начнётся благоустройство общественных территорий, которые победили в рейтинговом голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году. На этот раз фаворитами стали городской пляж и пешеходная зона неподалёку от железнодорожного вокзала. В настоящее время ведётся поиск подрядчиков, которым предстоит провести предусмотренные проектами работы.

Псковская Лента Новостей выяснила, как и когда преобразятся выбранные великолучанами пространства, какие малые архитектурные формы там появятся, и что было сделано в рамках федерального проекта в предыдущие годы.

 

Место отдыха

В голосовании за новые объекты благоустройства по проекту ФКГС в Великих Луках в прошлом году участвовали 4 общественные территории. Свой выбор в пользу той или иной локации сделали более 9000 великолучан. Сквер напротив кинотеатра «Родина» (перекресток проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной) и сквер у дома № 1 на площади Калинина набрали наименьшее количество голосов, победителями голосования стали городской пляж возле дома № 1 на улице Рабочей (2629 голосов) и пешеходная зона у дома № 86а на проспекте Гагарина (3049 голосов).

На данный момент на сайте госзакупок размещена контрактная документация на выполнение работ на данных объектах, ведётся приём предложений от потенциальных подрядчиков. На благоустройство городского пляжа планируют потратить 8 млн 755 тыс. 194,58 рублей — это начальная (максимальная) цена контракта. Средства будут выделены из федерального и областного бюджетов, также предусмотрено софинансирование из городского.

Территорию на берегу реки Ловати, которая пользуется спросом у великолучан, особенно в тёплое время года, планируют облагородить до 15 июля. Уже с середины лета жители и гости города смогут отдыхать и заниматься спортом в обновленном пространстве.

Напомним, несколько лет назад там была установлена воркаут-площадка, где всегда много спортсменов и жителей, желающих активно провести время. При этом на самом пляже пока нет необходимой инфраструктуры для отдыха, требует обновления площадка для пляжного волейбола.

Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» для удобства отдыхающих будут установлены малые архитектурные формы — 12 скамеек без спинки и 3 скамейки с навесом, 2 деревянные беседки, 2 туалетных модуля, 3 раздевалки, 18 урн. Также оборудуют 4 велопарковки, каждая из которых будет рассчитана на 5 мест, появится ограждение детской зоны купания. Для того, чтобы на пляже было светло в любое время суток, установят 15 опор освещения со светодиодными светильниками.

Кроме того, контрактом предусмотрены устройство пляжной зоны из речного песка, покрытия пешеходных дорожек, проезда на территорию пляжа и парковки, рекультивация существующей волейбольной площадки и озеленение. Перед этим подрядчику предстоит провести подготовительные и земляные работы, включающие корчевку кустарника и мелколесья, планировку площадей и разработку грунта.

Итоги определения поставщика запланированы на 26 марта, а работы должны начаться с наступлением подходящих погодных условий, но не позднее 15 апреля.

Для жителей и гостей

Аналогичные сроки предполагает документация на выполнение работ по благоустройству второй общественной территории, победившей в голосовании, – пешеходной зоны у дома №86А по проспекту Гагарина. Она расположена у подножия моста, который ведёт к железнодорожному вокзалу и позволяет безопасно перемещаться над путями жителям разделенных ими микрорайонов. Долгое время участок находился в удручающем состоянии, но совсем скоро всё изменится.

Для комфорта жителей и гостей города, прибывающих железнодорожным транспортом, здесь планируется обустроить современную пешеходную зону с полусферами для отделения проезжей части, малыми архитектурными формы с символикой Великих Лук и другими инфраструктурными элементами. В частности, в обновленном пространстве появятся 5 скамеек без спинки, 6 бетонных полусфер и 5 урн для мусора.

Максимальная цена этого контракта - 5 260 884,49 рубля, средства поступят в виде субсидий из федерального и областного бюджетов, а также из бюджета города.

Исполнителю предстоит провести демонтажные и подготовительные работы (корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания, разборка покрытий и асфальтобетонных оснований), планировку участка и разработку грунта. После начнётся благоустройство. В результате в пешеходной зоне появятся тротуары из брусчатки и асфальтобетона. Кроме того, подрядчик смонтирует два металлических мостика для передвижения пешеходов. Также проектом предусмотрено озеленение многолетними и газонными травами, установка семи опор освещения со светодиодными лампами.

Работы должны быть завершены не позднее 15 июля.

Новые возможности

В общей сложности в Великих Луках благодаря народному голосованию по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили свыше 60 дворовых и общественных территорий.

В частности, в 2022-м году победителями стали сквер им. А. С. Пушкина и территория на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставского. Уже в 2023-м парковая зона в центре города преобразилась. Там уложили современное покрытие из тротуарной плитки, обновили входную арку, установили новую детскую площадку с безопасным антискользящим покрытием, парковые диваны, смонтировали опоры освещения, оформили воркаут-площадку, появилось множество фотозон. «Изюминкой» сквера стали фигуры по мотивам сказок Александра Пушкина — кот учёный, золотая рыбка, царевна-лебедь и другие известные персонажи. Возле каждого из них имеются специальные таблички, на которых написаны отрывки из произведений и qr-код, отсканировав который можно получить доступ к полным версиям сказок.

А на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставского в рамках федерального проекта была обустроена пешеходная зона, выложено покрытие из брусчатки, облагорожены газоны, установлены красивые скамейки и урны.

В 2023-м году в рейтинговом голосовании по программе ФКГС, в котором приняли участие больше 7 тысяч горожан, победили северная часть острова Дятлинка и сквер на пересечении улиц Гражданской и Вокзальной. Эти локации благоустроили в 2024 году. В сквере установили новый пешеходный фонтан «Дружба», который стал подарком городу Великие Луки к 858-летию и с первых дней полюбился жителям всех возрастов. Пользуются спросом новые игровые элементы для детей. Также в рамках благоустройства уложили тротуарную плитку, заасфальтировали площадки для малых архитектурных форм, установили столбы для освещения с видеонаблюдением, были высажены растения, которые благоухали в тёплое время года. На острове Дятлинка в его северной части привели в порядок дорожки, установили парковые диваны и озеленили территорию, которая привлекает ценителей размеренного отдыха на берегу реки.

Напомним, Псковская область участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года. Ранее он входил в состав президентского нацпроекта «Жилье и городская среда», за 5 лет в регионе было благоустроено почти 500 дворовых и общественных территорий. С 2025 года ФКГС продолжает реализовываться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», цели и задачи остаются прежними - создание нового облика населенных пунктов по всей стране, повышение качества городской среды, комплексное развитие территорий.

В рамках федерального проекта благоустраиваются парки, скверы, детские и спортивные площадки, набережные и другие объекты, которые выбирают сами жители. На голосование в каждом муниципалитете ежегодно выставляется как минимум две территории из общего списка общественных пространств, нуждающихся в обновлении.

В 2024 году в перечень претендентов на благоустройство в Псковской области вошли 78 объектов, сколько их будет в текущем — пока неизвестно. Идеи и пожелания можно было оставить до 23 марта на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru, в настоящее время региональные и муниципальные служащие рассматривают предложения, поданные гражданами, и определяют объекты для голосования. Модерация продлится до 20 апреля, пятое всероссийское онлайн-голосование запланировано в период с 21 апреля по 12 июня.

Проект «Формирование комфортной городской среды» - это реальный способ сделать свой населённый пункт уютнее и комфортнее. Но не единственный. К примеру, жители могут внести свой вклад в благоустройство посредством создания территориального общественного самоуправления. Этот механизм хорошо развит на территории Великих Лук и ежегодно доказывает свою эффективность. Также в городе в функционирует институт общественных советников, благодаря которому великолучане активно участвуют в жизни муниципалитета, способствуя его развитию и процветанию.

Ульяна Лаблюк

Теги: #великие луки #благоустройство #формирование комфортной городской среды
Источник: Псковская Лента Новостей
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