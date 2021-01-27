С начала пандемии количество заболевших COVID-19 в Псковской области превысило 29 тысяч

Количество выздоровевших в Псковской области продолжает расти быстрее числа заболевших COVID-19. На этот факт указал губернатор Михаил Ведерников, опубликовавший на своей Instagram-странице актуальную статистика по коронавирусу.
Согласно опубликованным данным, в Псковской области за сутки, 27 января, добавилось 136 новых случаев заболевания коронавирусом, тогда как число выздоровевших почти вдвое выше – 234.
В целом с начала пандемии количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Псковской области уже превысило 29 тысяч. Количество выздоровевших с начала наблюдений – 16 982.
«Отчеты по умершим в пик заболевания всё ещё приходят - по ним, к сожалению, добавилось трисмерти. Мои искренние соболезнования родным и близким», - добавил глава региона.
Михаил Ведерников также отметил, что в действующих ковид-очагах дополнительных случаев заболеваний не выявлено.
Всего в регионе проведено 245 243 исследований на COVID-19, из них 1289 за минувшие сутки.