Общество

Количество жертв коронавируса в Псковской области вновь выросло

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области. Как сообщает официальный региональный канал по ситуации с COVID-19, на данный момент проведено исследований – 248161 (+757). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 29493 (+165 за сутки). Выздоровело – 17470(83). Умерло – 132( +1)

Статистика по муниципальным образованиям.

Псков – 10704

Великие Луки – 5398

Бежаницкий район - 257

Великолукский район – 700

Гдовский район – 356

Дедовичский район – 527

Дновский район - 278

Красногородский район – 170

Куньинский район – 258

Локнянский район - 201

Невельский район – 1205

Новоржевский район – 288

Новосокольнический район – 735

Опочецкий район – 786

Островский район – 1416

Палкинский район – 323

Печорский район – 566

Плюсский район – 405

Порховский район – 925

Псковский район – 2500

Пустошкинский район – 234

Пушкиногорский район - 230

Пыталовский район – 213

Себежский район – 383

Струго-Красненский район – 274

Усвятский район – 130

Иногородние (с 30.12.2020) - 31