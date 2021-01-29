Количество жертв коронавируса в Псковской области вновь выросло

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области. Как сообщает официальный региональный канал по ситуации с COVID-19, на данный момент проведено исследований – 248161 (+757). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 29493 (+165 за сутки). Выздоровело – 17470(83). Умерло – 132( +1)
Статистика по муниципальным образованиям.
Псков – 10704
Великие Луки – 5398
Бежаницкий район - 257
Великолукский район – 700
Гдовский район – 356
Дедовичский район – 527
Дновский район - 278
Красногородский район – 170
Куньинский район – 258
Локнянский район - 201
Невельский район – 1205
Новоржевский район – 288
Новосокольнический район – 735
Опочецкий район – 786
Островский район – 1416
Палкинский район – 323
Печорский район – 566
Плюсский район – 405
Порховский район – 925
Псковский район – 2500
Пустошкинский район – 234
Пушкиногорский район - 230
Пыталовский район – 213
Себежский район – 383
Струго-Красненский район – 274
Усвятский район – 130
Иногородние (с 30.12.2020) - 31