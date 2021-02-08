Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в Пскове

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области на 5-й неделе текущего года увеличилась на 12,4% и составила 68,93 на 10 тысяч населения. Зарегистрировано 4316 случаев. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора по Псковской области.
Фото: Вадим Боченков
Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже порогового уровня по населению в целом на 50,3%. По Псковской области ни в одной из возрастных групп превышение эпидпорога не было зарегистрировано.
В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 19,7% и составила 102,74 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 2161 случай. Заболеваемость ОРВИ в Пскове выше порогового уровня в целом на 16,4%. Превышен эпидпорог в возрастной группе «15 лет и старше» - на 12,6% - 44,4 на 10 тысяч населения, увеличение по сравнению с предыдущей неделей - на 5%.
По состоянию на 5 февраля в связи с заболеваемостью ОРВИ полностью закрыты школа, дошкольное отделение при школе и детский сад в Печорском районе (Залесская школа и Новоизборский детский сад «Сказка»).
Частично закрыты:
По состоянию на 8 февраля привито 326 859 человек, в том числе 72 800 детей и 235 989 взрослых. За счет других источников привито 18 070 человек. Вакцина, полученная из федерального бюджета, использована в полном объеме. Охват населения области иммунизацией против гриппа составил 52,2%.
Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания.
При ухудшении самочувствия следует вызывать врача и оставаться дома.