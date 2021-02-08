Общество

Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в Пскове

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области на 5-й неделе текущего года увеличилась на 12,4% и составила 68,93 на 10 тысяч населения. Зарегистрировано 4316 случаев. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: Вадим Боченков

Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже порогового уровня по населению в целом на 50,3%. По Псковской области ни в одной из возрастных групп превышение эпидпорога не было зарегистрировано.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 19,7% и составила 102,74 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 2161 случай. Заболеваемость ОРВИ в Пскове выше порогового уровня в целом на 16,4%. Превышен эпидпорог в возрастной группе «15 лет и старше» - на 12,6% - 44,4 на 10 тысяч населения, увеличение по сравнению с предыдущей неделей - на 5%.

По состоянию на 5 февраля в связи с заболеваемостью ОРВИ полностью закрыты школа, дошкольное отделение при школе и детский сад в Печорском районе (Залесская школа и Новоизборский детский сад «Сказка»).

Частично закрыты:

7 классов в 6 школах (Пушкиногорская средняя школа имени А. С. Пушкина, порховская школа №3, невельская школа №1 им. К. С. Заслонова, средняя общеобразовательная школа №3 Пскова, Куньинская средняя общеобразовательная школа, Ротовская школа в Печорском районе).

8 групп в 4 детских садах (детский сад № 1 в Пыталово, детский сад «Теремок» в Порховский районе, детский сад №45 «Родничок в Пскове, детский сад №54 «Колобок»;

1 группа в профессиональной образовательной организации (Великолукский политехнический колледж).

По состоянию на 8 февраля привито 326 859 человек, в том числе 72 800 детей и 235 989 взрослых. За счет других источников привито 18 070 человек. Вакцина, полученная из федерального бюджета, использована в полном объеме. Охват населения области иммунизацией против гриппа составил 52,2%.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания.

При ухудшении самочувствия следует вызывать врача и оставаться дома.