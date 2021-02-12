Общество

Противокоронавирусные ограничения в Псковской области продлены до 28 февраля

Ограничительные мероприятия, введенные в Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, продлеваются до 28 февраля. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

Согласно указу отменен запрет на присутствие зрителей при проведении официальных спортивных и физкультурных мероприятиях. Разрешенная численность зрителей будет определяться по согласованию с главным государственным санитарным врачом по Псковской области исходя из особенностей проведения каждого конкретного мероприятия.

С 13 февраля предприятиям общественного питания разрешено оказывать услуги гражданам до 24.00.

Кроме того, отменен запрет на посещение гражданами досуговых и развлекательных заведений, за исключением ночных клубов и дискотек. Вместе с тем сохранен запрет на проведение и участие граждан в массовых досуговых и развлекательных мероприятиях.

Текст указа размещен на официальном портале нормативных правовых актов Псковской области.