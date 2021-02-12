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Общество

В Пскове впервые в России проводят Курчатовский турнир

13.02.2021 15:32|ПсковКомментариев: 0

В детском технопарке «Кванториум Псков» впервые в России с 13 по 14 февраля проходят инженерные соревнования «Курчатовский турнир» - межпредметное инженерное соревнование, ориентированное на учащихся 8−11 классов. Об этом на своей Instagram-странице рассказал председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

«Школьники принимают участие в серии соревнований, каждое из которых предполагает командную работу в интенсивном формате над решением проблемы в одном из 4 направлений», - пояснил чиновник.

По его словам, в увлекательных инженерных соревнованиях принимают участие более 80 детей из школ Пскова и Псковской области. В рамках решений различных научных задач по физике, биологии, химии, экологии ребята смогут получить консультации ученых из «Курчатовского института» и завтра представить и защитить свои проектные решения.

Победители поедут на стажировку в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и смогут принять участие в профильной смене во Всероссийском детском центре «Орленок», уточнил Александр Седунов.

Фото с Instagram-страницы Александра Седунова

Теги: #образование #соревнования #кванториум
Источник: Псковская Лента Новостей
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