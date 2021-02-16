Общество

«Уроки мужества» провели для псковских студентов полицейские и общественники

В преддверии Дня защитника Отечества псковские полицейские совместно с общественниками проводят «Уроки мужества» в учебных и социальных заведениях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, на встрече со студентами одного из псковских вузов заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по городу Пскову, участник боевых действий в Афганистане, а также контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе и миротворческой миссии в Югославии майор запаса Сергей Карпухин рассказал о значении предстоящего праздника.

Он также поделился воспоминаниями о своей службе в армии, о героических подвигах соотечественников, самоотверженно защищавших рубежи Родины. Этих людей отличали отвага, честь и мужество, верность своему слову и делу, подчеркнул Сергей Карпухин.

Он пожелал юношам и девушкам стремиться к постоянному самосовершенствованию и помнить, что каждый гражданин должен не только гордиться героическим прошлым своей Родины, но и быть готовым к ее защите.

Еще одной темой для обстоятельного разговора стала дорожная безопасность. Старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову капитан полиции Юлия Федорова привела конкретные примеры грубых нарушений правил дорожного движения в областном центре.

Большое внимание она уделила негативной ситуации, когда некоторые псковичи и гости города садятся за руль транспортных средств, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Речь шла и о таких важных аспектах как использование ремней безопасности и светоотражающих элементов. Значимость их применения была наглядно продемонстрирована в видеоролике.