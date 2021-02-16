Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
«Деревня Соловьи» - наше качество
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 16.02.2021 22:531 70 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 17.02.2021 12:300 Псковичей просят не обращаться в Пенсионный фонд для оформления СНИЛС новорожденным 17.02.2021 12:060 «Уроки мужества» провели для псковских студентов полицейские и общественники 17.02.2021 12:000 СНГБ предлагает добавить в гардероб весенних красок с Lamoda 17.02.2021 11:220 Псковским НКО напомнили о необходимости вовремя отчитаться о своей деятельности 17.02.2021 11:071 Число умерших из-за коронавируса в Псковской области увеличилось до 159
 
 
 
Самое популярное 14.02.2021 17:500 Пропавшая монахиня из Печор найдена погибшей 13.02.2021 00:550 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 10.02.2021 10:4313 Юрий Киргинцев покидает пост руководителя «Псковпассажиравтотранса» 12.02.2021 12:460 Мужчина умер на привокзальной площади в Пскове 15.02.2021 11:3111 Владимир Ревазов возглавил «Псковпассажиравтотранс»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Уроки мужества» провели для псковских студентов полицейские и общественники

17.02.2021 12:06|ПсковКомментариев: 0

В преддверии Дня защитника Отечества псковские полицейские совместно с общественниками проводят «Уроки мужества» в учебных и социальных заведениях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, на встрече со студентами одного из псковских вузов заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по городу Пскову, участник боевых действий в Афганистане, а также контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе и миротворческой миссии в Югославии майор запаса Сергей Карпухин рассказал о значении предстоящего праздника.

Он также поделился воспоминаниями о своей службе в армии, о героических подвигах соотечественников, самоотверженно защищавших рубежи Родины. Этих людей отличали отвага, честь и мужество, верность своему слову и делу, подчеркнул Сергей Карпухин.

Он пожелал юношам и девушкам стремиться к постоянному самосовершенствованию и помнить, что каждый гражданин должен не только гордиться героическим прошлым своей Родины, но и быть готовым к ее защите.

Еще одной темой для обстоятельного разговора стала дорожная безопасность. Старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову капитан полиции Юлия Федорова привела конкретные примеры грубых нарушений правил дорожного движения в областном центре.

Большое внимание она уделила негативной ситуации, когда некоторые псковичи и гости города садятся за руль транспортных средств, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Речь шла и о таких важных аспектах как использование ремней безопасности и светоотражающих элементов. Значимость их применения была наглядно продемонстрирована в видеоролике.

Теги: #умвд россии по псковской области #урок мужества
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Своевременно ли решение об увеличении часов работы общепита до полуночи?
В опросе приняло участие 124 человека
17.02.2021, 12:360 Сергей Густов: Сетями Газпрома можно обернуть Землю 19 раз 17.02.2021, 12:300 Псковичей просят не обращаться в Пенсионный фонд для оформления СНИЛС новорожденным 17.02.2021, 12:240 Жители Петербурга и Псковской области задержаны по делу об обналичивании маткапитала 17.02.2021, 12:190 До 31 июля в Пскове отремонтируют улицу Трохина
17.02.2021, 12:131 Дновец ударил полицейского по шее и угодил за решетку 17.02.2021, 12:100 Регистрация на посещение «Поезда Победы» в Великих Луках откроется 18 февраля 17.02.2021, 12:060 «Уроки мужества» провели для псковских студентов полицейские и общественники 17.02.2021, 12:000 СНГБ предлагает добавить в гардероб весенних красок с Lamoda
17.02.2021, 11:540 На премьеру спектакля «Дни Победы» в Пскове приедет сценарист, работавшая с Говорухиным 17.02.2021, 11:510 Суд признал бывшего полпреда президента виновным в растрате 17.02.2021, 11:484 Путин призвал депутатов перед выборами «не просто ругаться», а вести диалог 17.02.2021, 11:411 8,5 млрд рублей инвестирует Газпром в газификацию Псковской области до 2025 года
17.02.2021, 11:310 Один из самых молодых резидентов «Моглино» станет гостем программы «Собственной персоной» 17.02.2021, 11:280 Российский секретный экспорт сократился на 15 процентов 17.02.2021, 11:220 Псковским НКО напомнили о необходимости вовремя отчитаться о своей деятельности 17.02.2021, 11:150 Перчатки и алкоголь украла женщина из магазина в Пскове
17.02.2021, 11:071 Число умерших из-за коронавируса в Псковской области увеличилось до 159 17.02.2021, 11:050 Московский бизнесмен установил 75 памятников погибшим героям 6-й роты 17.02.2021, 10:590 Псковичи раскупили все билеты на три спектакля «Свидетельские показания» 17.02.2021, 10:474 Десоветизация по-псковски
17.02.2021, 10:460 Просроченная задолженность по зарплате псковских организаций увеличилась в 7 раз 17.02.2021, 10:350 Федерация спорта для людей с инвалидностью может появиться в Псковской области 17.02.2021, 10:251 Более 290 млн рублей получит Псковская область на допфинансирование больниц и поликлиник 17.02.2021, 10:230 Фальшивые деньги нашли в двух финучреждениях Великих Лук
17.02.2021, 10:080 Прокуратура потребовала от администрации Невеля качественно убирать снег 17.02.2021, 09:521 Водители «БМВ» и «Мицубиси» пострадали в ДТП на окраине Пскова. ФОТО 17.02.2021, 09:470 Водоснабжение восстановили в порховской деревне после проверки прокуратуры 17.02.2021, 09:292 Лучших стрелков определили в псковской полиции
17.02.2021, 09:156 Картофель и морковь в России подорожали более чем на треть 17.02.2021, 09:020 Мебель сгорела на лестничной площадке дома в Великих Луках 17.02.2021, 08:580 Российские туристы назвали типы самых неприятных попутчиков 17.02.2021, 08:492 Артур Акавов поблагодарил губернатора Ведерникова за возможность продолжить путь боксера
17.02.2021, 08:410 Пользователей портала госуслуг предостерегли от мошенников 17.02.2021, 08:330 Стало известно, кто чаще всего раздает премии к 23 февраля и 8 Марта 17.02.2021, 08:241 В ВОЗ допустили третью волну коронавируса 17.02.2021, 08:120 Более 1 тысячи пострадавших из-за пандемии кинотеатров получили финансовую поддержку
17.02.2021, 08:000 Испания планирует восстановить международный туризм летом 17.02.2021, 07:490 Роскомнадзор за год заблокировал почти тысячу фейковых ресурсов о COVID-19 17.02.2021, 07:370 Эксперты: Чрезмерное употребление антибиотиков может привести к росту устойчивых половых инфекций 17.02.2021, 07:240 Торговые сети начнут повышать цены на яйца и курицу
17.02.2021, 07:151 Россия ответила на призыв Эстонии ввести новые санкции 17.02.2021, 07:010 Роспотребнадзор снял с контроля очаг COVID-19 в Яммской школе 16.02.2021, 23:2016 В Совфеде поддержали идею ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов 16.02.2021, 23:150 Псковских школьников научат противостоять киберпреступникам на «Уроке цифры»
16.02.2021, 23:050 30 тысяч тонн скота и птицы на убой произвели в Псковской области в январе 16.02.2021, 22:531 70 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 16.02.2021, 22:420 Выставка художника Дмитрия Яблочкина откроется в Пскове 19 февраля 16.02.2021, 22:251 Сотрудники компании «Экопром» помогли перевезти диваны в порховский зооприют
16.02.2021, 22:000 Производство электрооборудования в Псковской области снизилось на 40% 16.02.2021, 21:443 Ученые нашли новое осложнение при тяжелой форме коронавируса 16.02.2021, 21:230 МЧС просит воздержаться от выезда на лед в районе деревни Кулье Печорского района 16.02.2021, 21:140 Псковские школьники отправятся на стажировку в Курчатовский институт
16.02.2021, 21:000 Три «горячих линии» организует в феврале псковский Росреестр 16.02.2021, 20:530 В Псковской области определили победителя конкурса «60 кадров в секунду» 16.02.2021, 20:447 Поголовье крупного рогатого скота сокращается в Псковской области 16.02.2021, 20:180 Кулинарная мастерская для особенных детей открылась в Пскове
16.02.2021, 20:000 Ожидания от реформы техосмотра - стартовал новый опрос в разделе ПЛН «Автомир» 16.02.2021, 19:540 Промышленный электрокластер региона открыт для новых участников — Денис Мунштуков 16.02.2021, 19:453 Почти 3 тысячи звонков поступило в call-центр «Экопрома» с начала года 16.02.2021, 19:312 Создается ощущение допроса - зрители о новом спектакле псковского драмтеатра
16.02.2021, 19:270 Вера Емельянова и Надежда Деметер обсудили вопросы развития межнационального сотрудничества 16.02.2021, 19:157 Александр Братчиков представил начальника пресс-службы администрации Пскова 16.02.2021, 19:004 Троицкий собор в Пскове собирались снести в 1936 году 16.02.2021, 18:4231 Реплика Донецкого: Почему я согласен с Богомоловым
16.02.2021, 18:330 До -24 похолодает в Псковской области ночью 17 февраля 16.02.2021, 18:180 Число резидентов технопарка «Электрополис» к 2024 году планируется довести до 10 16.02.2021, 18:164 В Эстонии ищут специалиста по разведывательным операциям через объявление в газете 16.02.2021, 18:125 Владлен Небейголова о молодежной политике, возможностях муниципального депутата и выборах-2021
16.02.2021, 18:002 Мужчина скончался в Пскове по дороге с медицинского обследования 16.02.2021, 17:590 Великолучан осудили за кражу 19 метров рельсов 16.02.2021, 17:560 На фотосафари и уроки зельеварения приглашает псковская библиотека 16.02.2021, 17:500 Псковский драмтеатр приглашает на премьеру спектакля «Свидетельские показания»
16.02.2021, 17:460 Интерактив: Пробка до лампочки 16.02.2021, 17:385 Тройка, пятерка, тузы 16.02.2021, 17:300 Денис Мунштуков: Конкуренты «ЗЭТО» практически повержены, но нельзя почивать на лаврах 16.02.2021, 17:240 Более 14 километров трассы Пушкинские Горы – Локня приведут к нормативу
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.