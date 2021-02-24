Общество

В Псковской области мужчин приглашают на более высокую зарплату, чем женщин

Служба исследований hh.ru проанализировала зарплатные ожидания соискателей-мужчин из Псковской области, а также выяснила, на вакансии с какими зарплатами их чаще всего приглашают.

Средняя заработная плата, на которую претендуют мужчины, в Псковской области составляет 35 тысяч рублей – это на 10 тысяч рублей больше, чем зарплатные ожидания местных женщин-соискателей, сообщает портал hh.ru. Наиболее сильный разрыв в зарплатных ожиданиях в зависимости от пола соискателя среди регионов СЗФО зафиксирован в Мурманской и Ленинградской областях, а также в Коми и Карелии – в этих регионах мужчины претендуют на зарплату в среднем на 15 тысяч рублей больше, чем женщины.

Наиболее высокие запросы наблюдаются у соискателей-мужчин в Псковской области из сферы высшего менеджмента (80 тысяч рублей), а также в области строительства и медицины (по 50-60 тысяч рублей). Женщины-соискатели из этих сфер, как правило, претендуют на зарплаты в 35 тысяч рублей. В свою очередь, самые скромные запросы демонстрируют мужчины из Псковской области в профессиональных сферах «Искусство, масс-медиа», «Маркетинг», «Туризм, гостиницы». При этом в регионе нет ни одной профессиональной сферы, где зарплатные ожидания мужчин были бы ниже ожиданий женщин.

В целом средняя зарплата в вакансиях, на которые работодатели приглашали мужчин-соискателей, в Псковской области составляет около 32 тысяч рублей – это на 7 тысяч рублей больше, чем средняя предлагаемая зарплата для соискателей-женщин в регионе.

Отметим, что в Псковской области есть семь профессиональных сфер, где работодатели, приглашая на собеседование* соискателей-мужчин, как правило, предлагают им доход меньше или такой же, как и соискателям-женщинам. Примечательно, что по числу таких сфер с более высокой зарплатой от работодателей для женщин-соискателей Псковская область является лидером в СЗФО.

Так, в банковской мужчин из Псковской области приглашают пройти собеседование на работу, которая сулит зарплату в 30 тысяч рублей, а для местных женщин-соискателей в данной сфере зарплатные условия чуть выше – на 10 тысяч. В сфере бухгалтерии для соискателей обоих полов зарплатные предложения равные – 30 000 рублей. Такая же ситуация в юридической и производственных сферах – по 25 и 35 тысяч рублей соответственно. Кроме того, в сфере рабочего персонала и консультировании местным женщинам-соискателям работодателями предлагается зарплата на несколько тысяч выше, чем мужчинам.

В свою очередь среди профессиональных сфер, куда мужчин обычно приглашают на гораздо более высокооплачиваемые вакансии, нежели женщин, в Псковской области лидирует «Автобизнес»: мужчинам там предлагают в среднем на 38 тысяч рублей больше, чем женщинам (65 тысяч рублей). На втором месте – «Управление персоналом» - разница в 13 тысяч рублей в сторону мужчин (40 тысяч рублей).

*Приглашение не равнозначно приему на работу, приглашение — действие на сайте hh.ru, которое заключается в возможности пройти собеседование с потенциальным работодателем. В статистике учитывались только приглашения в ответ на отклик соискателей на российские вакансии.