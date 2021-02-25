Общество

В Пскове проводят работу по сплочению воинских коллективов

Офицеры военной прокуратуры Псковского гарнизона в поднадзорных воинских частях, дислоцированных на территории Псковской области, проводят мероприятия по сплочению воинских коллективов. Во взаимодействии с командованием они осуществляют комплекс совместных мероприятий, направленных на предупреждение нарушений законов и повышение уровня правовой информированности военнослужащих, сообщили Псковской Ленте Новостей в военной прокуратуре.

«Единым днем правовых знаний завершились проводимые в войсках в течение всего месяца мероприятия по сплочению воинских коллективов и предупреждению нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, регулярно реализуемые военными прокурорами совместно с командованием воинских частей Минобороны России, других войск, воинских формирований и органов. Прокурорские работники военной прокуратуры Псковского гарнизона в этот день провели мероприятия правового просвещения и правового информирования в воинских частях Пскова и Псковской области», - рассказали в надзорном ведомстве.

В ходе встреч с офицерами, военнослужащими по контракту и по призыву особое внимание уделялось вопросам профилактики правонарушений в сфере межличностных отношений, формированию здоровой моральной обстановки в каждом воинском коллективе.

Кроме того, военные прокуроры выступили с лекциями по вопросам борьбы с преступностью, обеспечения безопасных условий военной службы, предупреждения неуставных взаимоотношений, соблюдения прав и охраняемых законом интересов граждан.

С военнослужащими, склонными к нарушению воинской дисциплины, были проведены индивидуальные профилактические беседы.

«На личном приеме у работников военной прокуратуры Псковского гарнизона военнослужащие и лица гражданского персонала воинских частей получили ответы на разнообразные вопросы правового характера. В основном, обращения большинства военнослужащих касались вопросов их жилищного, медицинского и страхового обеспечения, поддержания правопорядка, - добавили в военной прокуратуре. - Эти мероприятия являются продолжением целенаправленной работы военных прокуроров по обеспечению правопорядка в войсках и воинских коллективах и созданию благоприятных условий военной службы».