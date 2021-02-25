Почти 100 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Псковской области возросло до 31 902. За последние сутки статистику пополнили еще 96 случаев, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
За все время пандемии от коронавируса избавились 20 974 пациента, за сутки - 97. Число летальных исходов остается неизменным – 168.
В Псковской области провели 276 697 тестов на COVID-19, за сутки – 1 631.
Статистика по районам:
- Псков - 11545;
- Великие Луки - 5648;
- Бежаницкий район - 293;
- Великолукский район - 733;
- Гдовский район - 436;
- Дедовичский район - 612;
- Дновский район - 293;
- Красногородский район - 184;
- Куньинский район - 292;
- Локнянский район - 211;
- Невельский район - 1277;
- Новоржевский район - 294;
- Новосокольнический район - 810;
- Опочецкий район - 858;
- Островский район - 1578;
- Палкинский район - 338;
- Печорский район - 599;
- Плюсский район - 454;
- Порховский район - 1036;
- Псковский район - 2671;
- Пустошкинский район - 278;
- Пушкиногорский район - 267;
- Пыталовский район - 240;
- Себежский район - 470;
- Стругокрасненский район - 310;
- Усвятский район - 134;
- Иногородние (с 30 декабря 2020 года) - 41.