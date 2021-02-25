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Почти 100 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

75 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки

75 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки

Общество

Почти 100 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

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Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Псковской области возросло до 31 902. За последние сутки статистику пополнили еще 96 случаев, сообщается в официальном Telegram-канале региона. За все время пандемии от коронавируса избавились 20 974 пациента, за сутки - 97. Число летальных исходов остается неизменным – 168. В Псковской области провели 276 697 тестов на COVID-19, за сутки – 1 631. Статистика по районам: Псков - 11545;

Великие Луки - 5648;

Бежаницкий район - 293;

Великолукский район - 733;

Гдовский район - 436;

Дедовичский район - 612;

Дновский район - 293;

Красногородский район - 184;

Куньинский район - 292;

Локнянский район - 211;

Невельский район - 1277;

Новоржевский район - 294;

Новосокольнический район - 810;

Опочецкий район - 858;

Островский район - 1578;

Палкинский район - 338;

Печорский район - 599;

Плюсский район - 454;

Порховский район - 1036;

Псковский район - 2671;

Пустошкинский район - 278;

Пушкиногорский район - 267;

Пыталовский район - 240;

Себежский район - 470;

Стругокрасненский район - 310;

Усвятский район - 134;

Иногородние (с 30 декабря 2020 года) - 41.