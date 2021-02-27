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Общество

Очаг коронавируса выявили в Порховской межрайонной больнице

27.02.2021 12:21|ПсковКомментариев: 2

Очаг коронавируса выявили в Порховской межрайонной больнице. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Распространение коронавирусной инфекции зафиксировали в терапевтическом отделении медицинского учреждения. По информации официального Telegram-канала региона, отделение закрыто, там проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Больница продолжает работать в обычном режиме.

Губернатор призвал всех соблюдать меры противовирусной безопасности. «Практика не раз доказывала их эффективность и действенность», - отметил Михаил Ведерников.

Напомним, за все время пандемии в регионе заразились коронавирусом 31 902 человека, выздоровели – 20 974, умерли – 168.

Теги: #Порховский район #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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