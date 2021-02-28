Общество

МЧС обучает общественных спасателей в Пскове

Участники «Молодежки ОНФ» приступили к обучению у специалистов аварийно-спасательной службы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС.

12 ребят пройдут образовательную программу и станут квалифицированными спасателями. Трехнедельный курс включает в себя лекции и практические занятия по противопожарным дисциплинам, первой помощи пострадавшим, основам аварийно-спасательных работ, знакомство со специальным оборудованием и техникой.

Практическая часть обучения начнется с 1 марта. Студентам предстоит провести со спасателями восьмичасовую рабочую смену и отработать навыки пожаротушения, спасения утопающих и первой помощи пострадавшим в ЧС.

После итогового тестирования ребята получат свидетельства, дающие право совместно с МЧС России принимать участие в профилактических рейдах по предотвращению ЧС и мероприятиях по ликвидации последствий ЧС на территории Псковской области.