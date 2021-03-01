Общество

Почти 500 псковских семей воспользовались маткапиталом через банк

492 семьи Псковской области уже распорядились капиталом через кредитные учреждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения пенсионного фонда России по Псковской области.

Пенсионный фонд заключает соглашения об информационном обмене с кредитными организациями, чтобы семьи могли направить капитал на улучшение жилищных условий непосредственно через кредитную организацию.

Так, владельцы сертификатов могут обратиться в банк, который выдал кредит, и подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала непосредственно в банке. То есть, семье теперь достаточно обратиться только в банк. Заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить перечисление средств маткапитала.

По статистике, улучшение жилищных условий с привлечением кредитных и заемных средств является самым востребованным направлением программы материнского капитала. На эти цели подается более 50% заявлений.

Сегодня в Псковской области распорядиться материнским капиталом можно в следующих банках: Сбербанк, ВТБ, «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк», «Открытие», «Сургутнефтегазбанк», «ДОМ.РФ», «Совкомбанк», «ВАКОБАНК».