Общество

Псковские деревни могут войти в число самых красивых в России

Семинар с участием президента ассоциации «Самых красивых деревень и малых городов России», руководителем центра устойчивого развития сельских территорий Александром Мерзловым прошел в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по охране объектов культурного наследия в Псковской области.

В рамках семинара озвучили критерии и порядок вступления деревень и городов области в ассоциацию, а также познакомились с международным опытом.

По словам Александра Мерзлова, деревни региона имеют потенциальную возможность вступить в ассоциацию благодаря сохранению культурных и природных объектов, народных промыслов, проведению интересных событийных мероприятий. Он также подчеркнул важность благоустройства малых городов и сел не только для комфорта туристов, но и для местных жителей.

«Это даст возможность привлечь дополнительный туристический поток, увеличить узнаваемость области среди российских и иностранных туристов», - добавил Александр Мерзлов.

Ассоциация «Самые красивые деревни России» объединяет сельские населенные пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием, в целях содействия сохранению и лучшему задействованию наследия, развитию сельского туризма, вовлечению сельских жителей в процессы саморазвития и повышению привлекательности сельских территорий.