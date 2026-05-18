 
Общество

Роспотребнадзор оценил риск распространения Эболы в России

0

Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе «Макс».

По информации ведомства со ссылкой на данные данным Africa CDC, в провинции Итури Демократической Республики Конго зарегистрирована вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола (ББВЭ). Сообщалось о 246 подозрительных случаях, из которых 65 оказались летальными.

«Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует», - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в рамках федерального проекта «Санитарный щит» во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Применяется система «Периметр» для оценки и минимизации рисков, пишет РИА Новости.

«Роспотребнадзор сотрудничает со странами Африки в сфере мониторинга и изучения опасных инфекционных заболеваний, включая геморрагические лихорадки Эбола, Ласса и Марбург. Это позволяет оперативно получать информацию об угрозах распространения инфекций и принимать меры по их локализации в очагах, значительно снижая риски международного распространения», - отметили в ведомстве.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026