Роспотребнадзор оценил риск распространения Эболы в России

Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе «Макс».

По информации ведомства со ссылкой на данные данным Africa CDC, в провинции Итури Демократической Республики Конго зарегистрирована вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола (ББВЭ). Сообщалось о 246 подозрительных случаях, из которых 65 оказались летальными.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в рамках федерального проекта «Санитарный щит» во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Применяется система «Периметр» для оценки и минимизации рисков, пишет РИА Новости.

«Роспотребнадзор сотрудничает со странами Африки в сфере мониторинга и изучения опасных инфекционных заболеваний, включая геморрагические лихорадки Эбола, Ласса и Марбург. Это позволяет оперативно получать информацию об угрозах распространения инфекций и принимать меры по их локализации в очагах, значительно снижая риски международного распространения», - отметили в ведомстве.