Врач рассказал о пяти правилах для безопасного использования кондиционера

Летом многие сталкиваются с одной и той же проблемой: после пребывания в помещении с кондиционером появляются насморк, заложенность носа или ушей, першение в горле, а иногда даже боль в шее или спине. О способах избежать эти неприятности рассказала врач-оториноларинголог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова.

«Первое — важно поддерживать умеренный температурный режим. Комфортно и безопасно, когда разница между улицей и помещением не превышает 5–7 градусов, а в комнате около 23–25 °С. Второе правило: не сидеть в прямом потоке воздуха. Направление потока лучше выставлять вверх или в сторону, а не на лицо, шею или спину», – рассказала она.

Третье правило — необходимо следить за влажностью воздуха. Кондиционер делает воздух суше, поэтому стоит дополнительно увлажнять помещение, например, с помощью увлажнителя или просто расставив открытые емкости с водой, а также не забывать пить достаточно жидкости в течение дня. Четвертое — важно регулярно чистить и обслуживать систему кондиционирования. И, наконец, пятое — делать перерывы в работе кондиционера, периодически его выключать и проветривать помещение. Это особенно важно в офисах и машинах, где в ограниченном пространстве находится много людей.

Главная опасность — резкий перепад температур, отметила Новикова. Частые переходы из жары в сильно охлажденное помещение создают стресс для организма и нарушают терморегуляцию, пишет Газета.ru.

«При большой разнице температур людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом проще «подхватить» уже циркулирующие в коллективе вирусы. Сам кондиционер при этом не источник заразы, но он меняет параметры воздуха и добавляет нагрузку на организм. Кондиционер создает условия, в которых слизистая носа и горла становится более уязвимой: пересушенный и холодный воздух снижает эффективность местной защиты, а грязные фильтры могут стать причиной серьезных проблем», — заметила доктор.