Врач рассказала, почему нельзя часто есть вареную колбасу

Частое употребление вареной колбасы может привести к раку, а также ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала диетолог, эндокринолог, преподаватель диетологии в образовательном проекте «РеФорма» при Московском институте психоанализа Майра Рау.

«Вареная колбаса относится к изделиям из переработанного мяса, употребление которых стоит максимально сократить или отказаться от них при наличии возможности в связи с тем, что частое и/или употребление этих изделий в большом количестве ассоциировано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и некоторых форм рака», - сказала Рау.

Специалист отметила, что вареная колбаса так же, как и копченая, содержит консерванты, которые можно отнести к канцерогенам, что не означает, что продукт опасен для употребления. По ее словам, важнее, в каком количестве и как часто употребляются колбасы, при этом нормативов по употреблению колбас не существует.

«Важно помнить о том, что колбасы не являются частью ежедневного здорового рациона питания. Если вы можете заменить колбасу на другие источники белка, это будет хорошей инвестицией в ваше здоровье. Если же вы не можете отказаться от включения колбас в свой рацион, сократите настолько, насколько вы можете», - предупредила Рау.

Собеседница агентства уточнила, что, несмотря на гомогенную структуру, вареная колбаса содержит много жира: 25-30 граммов на 100 граммов продукта, в сырокопченой колбасе жира может быть до 40-45 граммов, при этом жир в колбасе насыщенный, ответственный при избыточном употреблении за нарушения липидного обмена. Оба варианта колбас не относятся к подходящим для ежедневного употребления продуктам, подчеркнула Рау.

«В вареной колбасе также много соли и других источников натрия, поэтому людям с артериальной гипертоний стоит постараться минимизировать продукт в своем питании. Включайте в рацион изделия из переработанного мяса чем реже и меньше, тем лучше», - призвала диетолог.

Для приготовления бутербродов лучше обратить внимание на более здоровые альтернативы: рыбу, запеченные птицу и мясо, нежирные сыры, овощи, пишут РИА Новости.