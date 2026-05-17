Борис Елкин рассказал об истории дома Герца на улице Некрасова в Пскове

Глава города Пскова Борис Елкин рассказал об истории Дома Герца — уникального здания, которое находится в центре Пскова на Некрасова 44. В своём Telegram-канале он отметил, что это единственный сохранившийся в исторической застройке города пример производственного строения начала XX века.

Трёхэтажное кирпичное здание начали возводить не позднее 1917 года, но из‑за революционных событий отделку завершить не успели. До Октябрьской революции 1917 года дом принадлежал инженеру Генриху-Рудольфу Давидовичу Герцу.

«В 1901 году он был начальником 7-й шоссейной дистанции Петербургского округа путей сообщения и титулярным советником. Позже занимал должности начальника 2-й шоссейной дистанции и надворного советника. Также Герц был действительным членом Псковского археологического общества», - отметил Борис Елкин.

В советское время дом неоднократно менял назначение и арендаторов. В 1920–1930‑х годах его использовали как жильё. С 1945 года здание числилось муниципальным, в 1949 году его арендовало управление связи, в 1960‑е годы здесь размещалась женская консультация роддома, а в 1981‑м – производственное объединение по использованию труда пенсионеров и инвалидов. К середине 1990‑х дом остался бесхозным.

«Возрождение здания началось в 2000 году, когда оно перешло в собственность ООО «Дом Батова». Реставраторы компании восстановили разрушенный дом, наполнив его интерьерами с мраморно‑золочёным убранством. Благодаря этой работе историческое строение получило вторую жизнь. 25 декабря 2015 года дом Герца был включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия как памятник регионального значения. Сегодня это важная часть архитектурного облика Пскова и напоминание о богатой истории города», - подчеркнул глава города.