 
Общество

Борис Елкин рассказал об истории дома Герца на улице Некрасова в Пскове

3

Глава города Пскова Борис Елкин рассказал об истории Дома Герца — уникального здания, которое находится в центре Пскова на Некрасова 44. В своём Telegram-канале он отметил, что это единственный сохранившийся в исторической застройке города пример производственного строения начала XX века.

Фото здесь и далее: Борис Елкин/ Telegram-канал

Трёхэтажное кирпичное здание начали возводить не позднее 1917 года, но из‑за революционных событий отделку завершить не успели. До Октябрьской революции 1917 года дом принадлежал инженеру Генриху-Рудольфу Давидовичу Герцу. 

«В 1901 году он был начальником 7-й шоссейной дистанции Петербургского округа путей сообщения и титулярным советником. Позже занимал должности начальника 2-й шоссейной дистанции и надворного советника. Также Герц был действительным членом Псковского археологического общества», - отметил Борис Елкин. 

В советское время дом неоднократно менял назначение и арендаторов. В 1920–1930‑х годах его использовали как жильё. С 1945 года здание числилось муниципальным, в 1949 году его арендовало управление связи, в 1960‑е годы здесь размещалась женская консультация роддома, а в 1981‑м – производственное объединение по использованию труда пенсионеров и инвалидов. К середине 1990‑х дом остался бесхозным.

«Возрождение здания началось в 2000 году, когда оно перешло в собственность ООО «Дом Батова». Реставраторы компании восстановили разрушенный дом, наполнив его интерьерами с мраморно‑золочёным убранством. Благодаря этой работе историческое строение получило вторую жизнь. 25 декабря 2015 года дом Герца был включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия как памятник регионального значения. Сегодня это важная часть архитектурного облика Пскова и напоминание о богатой истории города», - подчеркнул глава города. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026