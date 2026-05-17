В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно проводить убирку в квартире​

Уборку квартиры лучше всего начинать с верхних частей помещения, уделяя внимание местам, где чаще всего накапливается пыль, также следует протирать дверные ручки и клавиатуру компьютера, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Уборку квартиры или дома лучше начинать с верхних частей помещения, уделив особое внимание местам скопления пыли: верхним поверхностям мебели, карнизам для штор, кондиционерам, углам помещений. Следует тщательно протирать места, к которым мы прикасаемся чаще всего: дверным ручкам, ручкам шкафов, тумбочек, выключателям, клавиатуре компьютера», - говорится в сообщении.

В добавили, что посуду нужно мыть в горячей воде при температуре не ниже 45 градусов, используя моющее средство. После этого ее следует ополоснуть и дать высохнуть естественным путем. Для обработки кухонных поверхностей и обеденного стола можно также использовать специальные дезинфицирующие средства.

«Ванная комната и туалет тоже требуют особого внимания. Обрабатывайте всю сантехнику: ванну, душ, раковину, унитаз. При этом дезинфекция ванных комнат и туалетов возможна хлорсодержащими дезинфицирующими средствами», - уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что в качестве мер безопасности при уборке квартиры дезинфицирующие средства необходимо использовать в перчатках и респираторах.

