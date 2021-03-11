Общество

Митрополит Тихон: Февраль 1917-го – зеркало, в которое важно заглянуть нашему обществу

Внимательно посмотреть на то, что происходило в 1916 и 1917 годах, в первую очередь – в феврале семнадцатого года, на последствия этих событий - необычайно важно. Такое мнение высказал митрополит Псковский и Порховский Тихон, говоря о документальном фильме, посвященном февральской революции. Телекартина о трагических событиях отечественной истории выйдет на канале «Россия 1».

«Тут даже не нужны никакие намеки на аллюзии сегодняшнего дня. Здесь достаточно просто получить объективную картину (а фильм весь построен на документах, на свидетельствах современников, на научных исследованиях историков) для того, чтобы понять, что февраль семнадцатого года – во многом зеркало, в которое нашему обществу очень важно заглянуть. Зеркала часто бывают искривленными, часто дают искаженные образы, а вот февраль семнадцатого года (при всем том, что масса того, что различает нынешнее время и февраль 17-го - прямых аналогий делать, конечно, нельзя) – это потрясающее зеркало, которое о многом скажет и обществу, и власти сегодняшней, и деятелям культуры, и практически каждому человеку, который найдет время внимательно и ответственно в это зеркало заглянуть», - сказал митрополит в выпуске передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Митрополит напомнил, что 104 года назад в Петрограде разворачивались события, которые стали роковыми для русской истории – Февральская революция. На телеканале выходит документальный фильм, подготовленный владыкой Тихоном.