Фотофакт: На улице Звездной в Пскове сносят стены амфитеатра

На улице Звездной в Пскове сносят стены амфитеатра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил очевидец.

Снос проводится в рамках благоустройства территории. Как сообщалось ранее, до 15 июля в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Пскове появятся сразу две новые благоустроенные общественные территории.

Одна расположена между домами №12, №14 и №16 на улице Звездной и домом №13 на Сиреневом бульваре. Будут обустроены удобные парковки и пешеходные дорожки, установят детский спортивный комплекс, арену для панна-футбола, скамейки, урны и велопарковки.

Для комфорта и безопасности жителей на этих территориях смонтируют освещение и систему видеонаблюдения.