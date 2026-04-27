Незаконный вылов судака и щук пресекли в Куньинском округе

Сотрудники отделения полиции по Куньинскому округу во взаимодействии с представителями службы рыбоохраны пресекли незаконный вылов рыбы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По имеющимся данным, 25 апреля в акватории озера Жижицкое вблизи деревни Курово 56-летний местный житель с использованием сетей выловил щук, окуней, лещей, судака, плотву. Причиненный ущерб устанавливается.

У браконьера изъяты сети, лодка и улов. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как уточнили в полиции, ранее этот сельчанин уже привлекался к ответственности за подобное противоправное деяние. 

