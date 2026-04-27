 
Общество

66% псковичей не хотят работать 6 дней в неделю — опрос

Миллиардер Олег Дерипаска предложил россиянам работать с 8:00 до 20:00 в режиме 6-дневной недели. SuperJob выяснил, что даже при 8-часовом графике 6-дневка для псковичей неприемлема.

Лишь 20% опрошенных выразили готовность трудиться 6 дней в неделю, если шестой рабочий день будет оплачен по стандартной ставке. 66% респондентов ответили категорическим отказом, ценя свои выходные выше предложенного заработка. 

Мужчины демонстрируют заметно большую лояльность к удлиненной рабочей неделе: 27% из них согласились бы на такие условия. Среди женщин желающих меньше — только 13%: «А жить когда?!»; «Семья будет брошена, а куда деть ребенка?! Садик не работает в субботу».

Чем старше сотрудники, тем меньше у них желания жертвовать отдыхом ради оплаты. Среди молодых участников опроса (до 35 лет) согласных 27%, а среди опрошенных 45+ — 15%.

Горожане с высшим образованием менее склонны к трудовым подвигам: доля согласных — 14% против 21% среди обладателей среднего профессионального образования.

Среди граждан, зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц, готовность согласиться на увеличение трудовой нагрузки выразили 16%, а среди респондентов, чей ежемесячный доход превышает 150 тысяч рублей, идея 6-дневки нашла отклик у 22%.

