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Общество

В Острове неизвестные осквернили памятник десантникам 6-й роты

03.04.2021 10:15|ПсковКомментариев: 1

В городе Острове неизвестные осквернили памятники десантникам 6-й роты. Они развернули стоящие на постаментах бюсты в другую сторону, сообщает газета «Островские вести».

«Совсем недавно прошло торжественное открытие бюстов памяти троих наших земляков-десантников, бойцах 6-й роты. Ребята в составе своей роты не побоялись встретить врага с многочисленным перевесом в Аргунском ущелье», - сообщает газета.

Районная газета призывает правоохранительные органы выяснить у кого хватило "выдумки" так "пошутить" над святыми вещами.

Теги: #островский район #десантники #6-я рота
Источник: Псковская Лента Новостей
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