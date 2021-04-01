Общество

В Острове неизвестные осквернили памятник десантникам 6-й роты

В городе Острове неизвестные осквернили памятники десантникам 6-й роты. Они развернули стоящие на постаментах бюсты в другую сторону, сообщает газета «Островские вести».

«Совсем недавно прошло торжественное открытие бюстов памяти троих наших земляков-десантников, бойцах 6-й роты. Ребята в составе своей роты не побоялись встретить врага с многочисленным перевесом в Аргунском ущелье», - сообщает газета.

Районная газета призывает правоохранительные органы выяснить у кого хватило "выдумки" так "пошутить" над святыми вещами.